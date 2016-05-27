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    Семин: «Для «Локомотива» опуститься ниже третьего места считалось неудачей»

    Экс-наставник «Локомотива» Юрий Семин считает, в последние годы столичный клуб значительно сдал по всем направлениям, что видно по результатам.

    – Все закономерно. Итоговая таблица – это год работы клуба, она расставляет всех по заслуженным местам. Где-то очко недобрали, где-то перебрали, случаются ошибки судей – то в одну сторону, то в другую, обычно 50 на 50.

    Раз уж коснулись судей, хотелось бы, чтобы они построже получали наказания за ошибки, тогда этих ошибок станет гораздо меньше. Я в этом глубоко убежден, исходя из своего большого опыта в футболе. А к ним относятся очень мягко. Мутко недавно очень правильно сказал: кто явно ошибается, должен заканчивать карьеру. Тренеров после судейских ошибок, бывает, увольняют.

    – Но не из-за судей же «Локомотив» не попал в призеры?

    – Ничего личного в моих словах о «Локомотиве» не ищите, все – только в интересах дела. «Локомотив» очень тяжело входил в элиту, очень трудно шел из первой лиги, команда в Москве была никому не нужна. Долгие годы создавалась другая психологическая обстановка в клубе. В него стали приходить люди, кровно заинтересованные в прогрессе. И вскоре, например, селекционная служба в «Локомотиве» стала лучшей, на нас равнялись.

    Улучшалась инфраструктура – появились великолепная база, потом стадион, крытый манеж, второй стадион. «Локомотив» играл в полуфиналах Кубка кубков, дважды входил в число 16 лучших клубов Европы. К нам приезжали «Интер», «Милан», «Реал», «Барселона», «Бавария»…

    Пришли к этому, потому что клуб был выстроен системно, в его структуру не могли попасть случайные люди, в том числе и случайные футболисты. Лима, человек несгибаемого характера, перешел из «Ромы», выиграв чемпионат Италии, хотя мог продолжить там карьеру. Взяли Хохлова, Сычева, из «Порту» вернулся Овчинников, из «Ромы» Гуренко, потому что была выстроена система, в которой футболисты чувствовали себя комфортно.

    Клуб стал очень мощным, сильным, опуститься ниже 3-го места считалось неудачей, практически каждый год боролись за чемпионское звание. Сейчас же в нем идет деградация по всем направлениям.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.05.2016 07:05
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 27 мая 2016, 22:29

      все абсолютно по делу сказано. Но пока у руля смородина, а селекцией занимается ее зять- толку не будет. Надо убирать эту семейку, возвращать Палыча, Овчинникова, давать им время и карт- бланш в селекции, и, не торопясь, создавать команду с нуля...

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 27 мая 2016, 20:29

      Пока верхушку в ЛОКО не перетрясут хорошего нечего не будет!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka 27 мая 2016, 19:09

      Это при Палыче так было........ С приходом бабы, 3-е место стало заветной целью

      0
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 27 мая 2016, 10:22

      Когда же мы дождёмся, когда этот семейный подряд во главе со Смородской выкинут из клуба...

      2
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      Рейтинг: +395

      meiram 27 мая 2016, 10:17

      Семину нужно вернуться в родной клуб и взяться за дело,засучив рукава! Руководству нужно поддержать Палыча, дав ему полномочия по обсуждению и выборе селекторной службы!

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      Рейтинг: +3410

      mdu86 > meiram 27 мая 2016, 10:24

      Пока Смородская в клубе, он не вернётся

      2
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      Рейтинг: +504

      alex-76 27 мая 2016, 09:50

      да уж, были времена......

      2
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      Рейтинг: +6614

      maior-60 27 мая 2016, 09:39

      Правильно сказал. Но пока Смородская со своим зятем заправляют, "Локомотиву" удачи не видать. Вот вцепились зубами уроды, не оторвешь.

      2
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 27 мая 2016, 09:24

      Всё по делу. и увольняли его (во второй его приход) очень тупо. такому тренеру надо не полгода-год, а минимум 2 а то и 3 , чтобы, соблюдая фейр-плей, сделать наш клуб чемпионом

      2
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    • ...
      Рейтинг: +24

      BotulisM 27 мая 2016, 08:19

      100%

      1
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      Рейтинг: +15

      Artur_B 27 мая 2016, 08:12

      Всё правильно сказал Юрий Палыч...

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