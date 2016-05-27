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    Газизов: «Знал, что у Томарова все получится»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о том, когда в клубе появится главный тренер.

    «Как я оцениваю работу Перевертайло? Большое спасибо Евгению Николаевичу за то, что принял команду в очень сложный момент, – он многому нас научил. Перед его приходом мы занимали последнее место в таблице, набрав в 12 матчах семь очков, а затем дела наладились. Решение расстаться с Перевертайло было совместным, инициатива исходила от тренера. Он принес себя в жертву ради командного результата, и такой ход сработал.

    Томаров? Сергей Александрович – продукт башкирского футбола, работал в клубе при всех тренерах, набрался опыта. Я знал, что у Томарова все получится. В помощниках у него был наш бывший игрок Вильям. Штаб смог вывести команду из кризиса, сохранил место в премьер-лиге. Он профессионал, был готов к вызову и принял его достойно. Кто будет тренером «Уфы»? Рассматриваем несколько тренеров, и одним из них является Томаров. С главным тренером определимся в течении 10 – 14 дней», – считает Газизов.

    По итогам прошедшего сезона «Уфа» заняла 12-е место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.05.2016 06:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2591

      Ral13 27 мая 2016, 12:42

      Надеемся и верим!!!

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