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    Торбинский: «Сейчас мне уже неважно, на какой позиции играть»

    Полузащитник «Краснодара» и сборной России Дмитрий Торбинский поделился размышлениями о необходимости играть в защите.

    «Несколько лет назад я мог бы сказать тренеру, что не хочу играть на этой позиции, она не родная, мне удобнее действовать в центре полузащиты. Сейчас, когда мне уже за 30, я просто хочу играть, и неважно, на какой позиции», – сказал Торбинский.

    Также футболист отметил, что накануне Евро-2016 общественность проявляет к сборной меньший интерес, чем перед чемпионатом Европы 2008 года.

    «По сравнению с чемпионатом Европы 2008 года, я отмечу отсутствие большого ажиотажа. Тогда на наши тренировки приходили группы людей, целая трибуна однажды была заполнена. Сейчас – только журналисты. Может, это для нас и к лучшему, сбор очень тяжелый».

    Источник: «Матч ТВ»

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    27.05.2016 00:26
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