Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Эркин может перейти в «Интер»

    Агент защитника «Фенербахче» Джанера Эркина Батур Алтыпармак подтвердил, что Джанер в ближайшее время подпишет контракт с «Интером».

    В апреле появилась информация, что 27-летний турок, который ранее выступал за московский ЦСКА, на правах свободного агента летом покинет «Фенербахче» и станет игроком «Интера».

    «Сделка должна быть завершена до старта Евро-2016, чтобы игрок смог сконцентрироваться на выступлениях за сборную Турции.

    В самое ближайшее время появится новая информация, у нас есть предварительное соглашение с «Интером», но это не единственный вариант», – приводит слова Алтыпармака FC Inter News.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.05.2016 23:11
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11