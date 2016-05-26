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    Рэшфорд дебютирует за сборную Англии в игре против Австралии

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркус Рэшфорд примет участие в товарищеской игре против команды Австралии. Об этом сообщил главный тренер англичан Рой Ходжсон.

    «Вполне очевидно, что Рэшфорд сыграет серьезную роль в этом матче. Я более чем уверен, что он справится. Он отлично адаптировался в команде, это игрок с большим потенциалом», – сказал Ходжсон.

    Напомним, Рэшфорд дебютировал за первую команду «МЮ» в феврале этого года, сыграл 18 матчей и забил восемь голов.

    Источник: Goal.com

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    26.05.2016 20:40
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 27 мая 2016, 10:28

      Надеюсь этого паренька ждет блестящая карьера. Удачи ему! А Луи потом будет говорить,что он открыл для Англии новую суперзвезду)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 26 мая 2016, 21:53

      Слава Богу что травма оказалась несерьёзной, а то этот Пэлас в финале играли как упыри и ломали пацанов, а содействовал им гнилой Клаттенбург.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 26 мая 2016, 21:11

      Удачи, Рэшфорду и сборной Англии.

      1
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      Рейтинг: +527

      трениришко 26 мая 2016, 20:45

      зато у нас одни пердуны

      1
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