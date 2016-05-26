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    Ибрагимович может продолжить карьеру в Китае

    Клуб из Китая составит конкуренцию «Манчестер Юнайтед» в борьбе за нападающего сборной Швеции Златана Ибрагимовича.

    Один из китайских клубов готов предложить Ибрагимовичу оклад в 35 миллионов евро за сезон. Срок контракта может составить два года.

    Сегодня 34-летний нападающий сообщил, что уже знает, в каком клубе продолжит карьеру.

    В минувшем сезон швед провел 31 матч за «ПСЖ», в которых отметился 38 забитыми мячами

    Источник: Goal.com

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    26.05.2016 20:19
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 26 мая 2016, 21:54

      Бабла и так вагон... А поиграть в МЮ удаётся далеко не всем, даже не всем великим игрокам.

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      Рейтинг: +1643

      Benifacto 26 мая 2016, 20:48

      уйдешь в Китай позорище тебе Ибра! покажи в АПЛ что можешь, единственное место где неиграл, в Китае ты и через год поиграешь...

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