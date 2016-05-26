Ибрагимович может продолжить карьеру в Китае

Бабла и так вагон... А поиграть в МЮ удаётся далеко не всем, даже не всем великим игрокам.
Клуб из Китая составит конкуренцию «Манчестер Юнайтед» в борьбе за нападающего сборной Швеции Златана Ибрагимовича.
Один из китайских клубов готов предложить Ибрагимовичу оклад в 35 миллионов евро за сезон. Срок контракта может составить два года.
Сегодня 34-летний нападающий сообщил, что уже знает, в каком клубе продолжит карьеру.
В минувшем сезон швед провел 31 матч за «ПСЖ», в которых отметился 38 забитыми мячами