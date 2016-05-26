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    Президент «Урала»: «Не сможем дать ту сумму, которую просит Асеведо»

    Президент «Урала» Григорий Иванов поделился информацией о тех игроках, которые покинут команду в межсезонье.

    «Если кто-то пополнит наши ряды, мы сразу сообщим об этом через официальный сайт. Что касается потерь. Скорей всего, из команды уйдет Асеведо. Ему надо расти, он хочет заработать денег. К сожалению, мы не сможем дать ту сумму, которую он просит.

    Скорей всего, команду покинет Константин Ярошенко, Эдгар Манучарян. Закончился срок аренды с Рязанцевым и Мартыновичем. Этих пяти человек, скорей всего, в команде не будет. С остальными мы ведем переговоры, с тем же Сапетой пытаемся договориться. У него закончился контракт. Вести переговоры с ним начали еще полгода назад. Он говорил, что хочет доиграть сезон, а затем решить свою судьбу. Саша сказал, что до 10 июня даст ответ.

    Смотрим на некоторых футболистов из первой лиги. Ищем и за рубежом. Очень нужен нам нападающий. Нужен нам и плеймейкер, раз уходит Герсон. Еще 3-4 приобретения сделаем нынешним летом», – рассказал Иванов.

    В прошедшем сезоне «Урал» закончил чемпионат на восьмой строчке турнирной таблицы Премьер-лиги.

    Источник: ФК «Урал»

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    26.05.2016 16:03
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    Комментарии4
    ...
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      Рейтинг: +402

      Tri 26 мая 2016, 20:43

      Похоже Урал с следующем году повторит судьбу Мордовии. Интересно команда смотрелась. Жаль...

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +249

      Alek7183 26 мая 2016, 18:09

      О нет, Герсона надо сохранить, и Сапету тоже.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -42

      Zenit_EKB_88 > Alek7183 27 мая 2016, 09:01

      Да и Манучарян хорош

      1
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      ...
      Рейтинг: +249

      Alek7183 > Zenit_EKB_88 27 мая 2016, 15:55

      Да, конечно. И какие еврокубки?

      0
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