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    «Урал» в сезоне-2017/18 будет бороться за еврокубки

    Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о задачах для своей команды на следующие сезоны.

    «Губернатором и спонсорами поставлена задача – выступить не хуже, чем в завершившемся сезоне. Постараемся попасть в десятку. Для нас это будет хороший результат. Ведь у многих игроков основы закончились контракты. С кем-то мы не смогли заключить контракт, с кем-то не стали продлевать соглашение. Так что команда будет наполовину обновлена. Будет время сыграться.

    Ведь на сезон-2017/18 поставлена задача дойти до еврокубков. Поэтому предстоящий сезон будет промежуточным. Если попадем в десятку, то будет хорошо», – заявил Иванов.

    В прошедшем сезоне «Урал» закончил чемпионат на восьмой строчке турнирной таблицы Премьер-лиги.

    Источник: ФК «Урал»

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    26.05.2016 14:45
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +362

      sargassov 27 мая 2016, 08:02

      Екб не бедный город, так что все возможно

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +44

      Днестряне 26 мая 2016, 18:51

      Удачи!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 26 мая 2016, 18:15

      Ох не очень вериться, постоянно уходят игроки основы.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 26 мая 2016, 17:58

      для этого усиление должно быть соответствующее. Сомневаюсь, что оно будет

      -1
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