У Измайлова есть варианты продолжения карьеры

Полузащитник Марат Измайлов готов продолжить карьеру после пропущенного сезона и постоянных травм.

«Да, Марат пропустил целый сезон, это большой перерыв, но завершать карьеру футболиста он совершенно не намерен. Закончился сезон, и перед нами открылись широкие возможности по выбору команды.

Сейчас у него есть варианты с трудоустройством – по крайней мере, две команды. Пока называть их не буду. Думаю, что определенность с тем, где Измайлов продолжит карьеру, настанет в течение июня», – сказал агент игрока Паулу Барбоза.

Напомним, что последним клубом Измайлова был «Краснодар» в сезоне-2014/15.