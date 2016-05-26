Источник: «Лестер» договорился о переходе Мусы

Ну, если правда, тогда Муся всех благ тебе, спасибо как говорится за всё!
По информации известного французского журналиста Набиля Джеллита, ЦСКА и «Лестер» достигли договоренности о трансфере нападающего армейцев Ахмеда Мусы. О подробностях сделки работник СМИ пообещал сообщить позже.
В завершившемся сезоне Муса провел 44 встречи во всех турнирах. В его активе 18 забитых мячей и семь результативных передач.
Info : Musa (CSKA Moscou) vers #Leicester. Il devait signé cet hiver. 23 ans, l'attaquant du Nigeria va très vite.. pic.twitter.com/LWucwnQhqT— Nabil Djellit (@Nabil_djellit) 25 мая 2016 г.