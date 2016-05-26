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    Источник: «Лестер» договорился о переходе Мусы

    По информации известного французского журналиста Набиля Джеллита, ЦСКА и «Лестер» достигли договоренности о трансфере нападающего армейцев Ахмеда Мусы. О подробностях сделки работник СМИ пообещал сообщить позже.

    В завершившемся сезоне Муса провел 44 встречи во всех турнирах. В его активе 18 забитых мячей и семь результативных передач.

    Источник: Twitter

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    26.05.2016 00:46
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +269

      Пчела 672 26 мая 2016, 23:33

      Ну, если правда, тогда Муся всех благ тебе, спасибо как говорится за всё!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +151

      VITPO 26 мая 2016, 09:53

      Неутомимый игрок.Удачи в новом клубе.Заслужил хороший контракт.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +72

      Elio 26 мая 2016, 09:45

      Удачи Муса) Спасибо за игру)

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +1049

      mig28 26 мая 2016, 09:17

      Теперь ЦСКА нужно замену искать. Оланаре пока рядом не стоит!
      А Муса со своей скоростью, думаю, пригодится Лестеру)

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +459

      sour12 > mig28 26 мая 2016, 10:36

      головин не плохо себя показал + посмотрим что там с милановым,

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      tigi13 26 мая 2016, 09:08

      25млн £ не меньше

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 26 мая 2016, 08:42

      В любом случае, удачи Мусе!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 26 мая 2016, 07:34

      Давно пора перейти уже...

      -1
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      Рейтинг: +5113

      hunta 26 мая 2016, 06:53

      Посмотрим...

      0
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      Рейтинг: +194

      SE PAVLOV 26 мая 2016, 03:16

      Правильно , молодого Мусу продадим , старого Думбия купим ...

      1
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 26 мая 2016, 03:08

      Удачи

      1
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