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    Жулио Сезар продлил контракт c «Бенфикой»

    Голкипер «Бенфики» Жулио Сезар пролонгировал свое соглашение с «орлами». Срок нового контракта рассчитан до середины 2018-го года.

    Бразилец присоединился к португальскому клубу в 2014-м году. За «Бенфику» вратарь провел 64 поединка, пропустив 46 голов. Сезар является двукратным обладателем титула чемпиона Португалии.

    «Договориться о новом контракте было невероятно легко, данный вопрос не вызывал у меня беспокойства», – сказал Сезар.

    Источник: ФК «Бенфика»

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    25.05.2016 22:16
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