Жулио Сезар продлил контракт c «Бенфикой»

Голкипер «Бенфики» Жулио Сезар пролонгировал свое соглашение с «орлами». Срок нового контракта рассчитан до середины 2018-го года.
Бразилец присоединился к португальскому клубу в 2014-м году. За «Бенфику» вратарь провел 64 поединка, пропустив 46 голов. Сезар является двукратным обладателем титула чемпиона Португалии.
«Договориться о новом контракте было невероятно легко, данный вопрос не вызывал у меня беспокойства», – сказал Сезар.
Júlio César continua de «águia ao peito"! Sabe mais na #BTV, dentro de minutos. #EPluribusUnum pic.twitter.com/jjGzAw7cmw— #Tricampeões35 (@SLBenfica) 25 мая 2016 г.