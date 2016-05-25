Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бывший тренер Жиркова: «Юра никогда не высказывал недовольство в адрес тренеров»

    Бывший тренер защитника «Зенита» Юрия Жиркова Владимир Ковылин прокомментировал непопадание своего воспитанника на Евро-2016.

    «Юра бы не испортил картину на чемпионате Европы. Только бы усилил нашу команду. У Жиркова поврежден ахилл, но вряд ли это могло повлиять. Юрка — боец. Он так воспитан. Всегда серьезно готовился к играм. Когда он играл у меня в «Спартаке», Жирков обходился без серьезных травм. Да и сейчас не было никакой информации, что у него возникли проблемы со здоровьем. Юра показал свой уровень в товарищеской игре с французами, хотя наши тогда очень бледно выглядели.

    Я не верю, что Жирков мог некорректно ответить Слуцкому. Он всегда больше злился на себя. Мог, конечно, что-то буркнуть, но все это относилось больше к себе. Юра вообще очень мало говорил. Никогда не позволял себе высказать недовольство в адрес тренера или партнеров», – сказал Ковылин.

    Источник: «Спорт день за днем»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.05.2016 13:56
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11