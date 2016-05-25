Ахметов: «Сердце Луческу всегда будет с «Шахтером»

Президент «Шахтера» Ринат Ахметов с пониманием отнесся к решению Мирчи Луческу покинуть покинуть Украину и возглавить «Зенит». По словам президента «горняков», сердце Луческу навсегда останется в «Шахтере».

«У нас сложнейшая ситуация – мы два года играем на чужих полях. Может, кто-то не видит этого или кому-то выгодно на это не обращать внимания, но нам действительно очень непросто. Но хочу сказать, что мы адаптированы. Если я считал, что, играя на чужих полях, мы не можем выиграть золотые медали, то теперь хочу сказать, что хочу держать в руках только золотые медали чемпионата Украины и побеждать в Европе.

По поводу Мистера хочу отметить, что это очень амбициозный человек. Знаю одно: там, где он будет, он отдаст все силы, чтобы побеждать в каждом матче. Его сердце всегда в «Шахтере», я в этом убежден.

Но где бы он ни был, ему сейчас нужны новые вызовы и новые эмоции. Играть на чужих полях и при пустых трибунах – это совсем другое. Это совсем другой вкус. Не знаю, сколько суждено Мистеру работать – три, пять лет (он в 70 лет чувствует и выглядит моложе меня!) – дай бог, чтобы он еще долго тренировал. Ему нужны новые вызовы. И «Шахтеру» нужна новая свежая кровь. Убежден, что в этой ситуации выиграют все: и Мистер, и «Шахтер», и болельщики.

Мистеру всегда можно и нужно доверять. Он говорит одно, думает о другом, у него всегда 18 комбинаций в голове! Знаю, что он точно будет на «Донбасс Арене». Кто бы ни тренировал «Шахтер», на одну игру он доверит Мистеру, чтобы он был главным тренером команды, потому что он заслужил.

Где был «Шахтер» и где он есть – за всем этим стоит огромнейший труд, амбиции, умение побеждать, преодолевать сложности и препятствия и в итоге в руках держать трофеи.

Это дано не каждому. Если кто-то думает, что это дано каждому – он ошибается», – сказал Ахметов в интервью телеканалу «Футбол 1».