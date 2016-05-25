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    Капелло: «На Евро Италия должна играть по схеме 9-1»

    Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло поделился ожиданиями от выступления команды Италии на чемпионате Европы.

    «Италия может отлично вступить на этом турнире, даже если Антони Конте будет вынужден искать новые решения из-за отсутствия некоторых игроков.

    Игроки «Ювентуса» могут передать остальным свой победный менталитет. Первый матч будет определяющим, к нему нужно подойти в хорошей физической форме.

    Италии следует играть по схеме 9-1: должен быть один нападающий, а остальная команда должна тяжело работать и помогать друг другу», – сказал Капелло.

    Источник: Football Italia

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    25.05.2016 01:40
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 25 мая 2016, 17:05

      Так вот какую схему он прививал России?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +61

      Георгий 07 01 93 рус 25 мая 2016, 09:58

      Я за Италию!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: -17

      Дагыстанец 25 мая 2016, 05:02

      Да вы всегда так играете!! Анти-футбол как сказал старик йохан

      0
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > Дагыстанец 25 мая 2016, 10:23

      "Да вы всегда так играете!"
      Очень точно подмечено!))))

      1
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      Рейтинг: +139

      palych1974 25 мая 2016, 03:57

      10-0)))

      1
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      Рейтинг: +54

      CheKubana 25 мая 2016, 02:42

      Специалист епти

      2
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