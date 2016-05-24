Моуринью сообщил ван Гаалу о его отставке по телефону

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал узнал о своем увольнении из телефонного разговора с португальским специалистом Жозе Моуринью.

По информации источника, Моуринью является другом ван Гаала, с которым ему доводилось работать в «Барселоне» в период с 1997 по 2000 года. На данный момент именно португалец является главным кандидатом на пост наставника «красных дьяволов» и в ближайшее время он подпишет контракт с клубом.

Напомним, что в прошедшем сезоне «МЮ» занял всего лишь пятую строчку в турнирной таблице, не попав в Лигу чемпионов. Под руководством ван Гаала «Манчестер» завоевал Кубок Англии.