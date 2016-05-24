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    Мутко: «Первая задача сборной на Евро – выход в плей-офф»

    В Шереметьево прошла пресс-конференция с участием наставника сборной России Леонида Слуцкого и министра спорта России Виталия Мутко. Кроме того, мероприятие посетили капитан национальной команды Роман Широков и защитник Василий Березуцкий.

    Напомним, что сегодня сборная России вылетит в Швейцарию на тренировочный сбор.

    «Чувства перед большим турниром определенные. В ожидании большого праздника. Впереди главный турнир Европы. Рад, что будем принимать участие. Ожидание и задачи? В последние годы мы ставим последовательно ставим цели. Первая задача – выход в плей-офф. По мере продвижения будут появляться другие цели. Желаю болельщикам наслаждаться игрой», – заявил министр спорта.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.05.2016 11:31
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 24 мая 2016, 16:24

      Задача должна быть - подготовить команду к ЧМ-2018
      Поэтому надо было брать молодых игроков и наигрывать.
      А из-за поставленных задач от неадекватного Мутко, Слуцкому пришлось взять старперов, типа Широкова, Торбинского, Денисова, от которых сейчас толку мало, а через 2 года вообще не будет!

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      Рейтинг: +73

      D_Fedor > ManUtd-Volgograd 24 мая 2016, 18:30

      Полностью согласен!!! Сборной нужны связки хотя бы несколько из 2-3 игроков.Ну как раньше были Титов-Тихонов-Цымбаларь(которы
      е тащили Спартак) ну и Мостовой-Карпин(которые тащили Сельту)!!!Всю команду не сыграешь бесполезно,а вот малые группы вполне реально сыграть.Вот в этом думаю главная задача тренерского состава!

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      Рейтинг: +631

      pegas1276 24 мая 2016, 14:07

      ну если еще не выйдем из такой группы, то это полный пи@дец будет

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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 24 мая 2016, 13:55

      Нужно выбирать достойных, если ЦСКА обсирается в ЛЧ, то их игроки в сборной тоже обосрутся. Желаю Варди наколотить в ворота...

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 24 мая 2016, 13:11

      задача становится еще легче ведь можно выйти с третьего места набрав 2 очка а если 3 то стопудово выходят и это задача? лучше бы не позорился с такой задачей г-н Мутко

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