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    Головин: «Мы претендуем на второе место в группе, но можем занять первое»

    Полузащитник сборной России Александр Головин назвал задачу национальной команды на предстоящий чемпионат Европы. По словам футболиста, он и его партнеры по сборной будут бороться за первое место в группе.

    – Все, как обычно. Будем готовиться, тренироваться, стараться показывать хороший результат.

    – В каком состоянии находится сборная?

    – Я думаю, в хорошем состоянии.

    – Как будем выходить из группы?

    – Не буду ничего загадывать наперед. Мы претендуем на второе место в группе, но можем занять первое, если будем хорошо выступать. Не сказать, что у нас непроходимые соперники, задача стоит выходить из группы, и мы будем стараться ее выполнить. Главным фаворитом считаю Англию. У англичан в составе много известных игроков, очень звездный состав. Я думаю, с ними будет сложнее, чем с другими командами, но мы готовы.

    – Есть ли у вас особое волнение перед Евро?

    – Ничего такого не чувствую, хотя это первый крупный турнир для меня.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.05.2016 11:22
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 24 мая 2016, 20:57

      Юношеский максимализм? А в принципе только так и надо настраиваться.

      0
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 24 мая 2016, 11:43

      Многое будет зависеть и от тебя, Саша. Это твой большой шанс, оправдай его

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      Рейтинг: +827

      olic29ivica > Майор Дзагоев 24 мая 2016, 11:44

      Даже не шанс, а аванс. Обязан оправдать.

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