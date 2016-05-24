Месси из-за недомогания пропустил празднование на «Камп Ноу»

Лидер «Барселоны» Лионель Месси пропустил сегодняшнее празднование чемпионства и завоевания Кубка, которое состоялось на «Камп Ноу». Аргентинец приехал на стадион вместе со всеми, но почувствовал недомогание и отправился домой.

Кроме того, на праздновании отсутствовали Рафаэль Алькантара, который уехал в расположение сборной, и Луис Суарес, который начал восстановление после травмы. Кроме того, на «Камп Ноу» не было Арды Турана и Томаса Вермалена.

Сообщается, что во время празднования на стадионе присутствовали 50 тысяч фанатов «Барселоны».