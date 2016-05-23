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    Алиев: «Я не тряпка, чтобы разглашать личное»

    Экс-футболист «Локомотива» Александр Алиев отказался комментировать скандал со своей женой Татьяной. Ранее супруга Алиева обвинила его в рукоприкладстве и проблемах с алкоголем и наркотиками.

    «Не хочу об этом разговаривать. Я не какая-то базарная баба и не тряпка, чтобы это комментировать, разглашать личное. Мне это не нужно и не интересно. Это мои проблемы, и я сам с ними разберусь. Сами все решим, потом вы все узнаете», – приводит слова Алиева «КП в Украине».

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.05.2016 22:29
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +151

      VITPO 24 мая 2016, 02:56

      Кому интересно это семейное дерьмо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +269

      grand-igor 23 мая 2016, 22:31

      ты не тряпка ты -дерьмо

      4
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