Алиев: «Я не тряпка, чтобы разглашать личное»

Экс-футболист «Локомотива» Александр Алиев отказался комментировать скандал со своей женой Татьяной. Ранее супруга Алиева обвинила его в рукоприкладстве и проблемах с алкоголем и наркотиками.

«Не хочу об этом разговаривать. Я не какая-то базарная баба и не тряпка, чтобы это комментировать, разглашать личное. Мне это не нужно и не интересно. Это мои проблемы, и я сам с ними разберусь. Сами все решим, потом вы все узнаете», – приводит слова Алиева «КП в Украине».