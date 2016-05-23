Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бузова требует извинений от «Спартака»

    Жена полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова и ведущая телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова возмущена поведением болельщиков «Спартака» в матче, который состоялся между командами 30 апреля. Во время поединка с сектора фанатов «Спартака» прозвучала кричалка «Бузова – проститутка». Теперь телеведущая требует извинений от красно-белых.

    «На матче я не видела и не слышала, что происходит в секторе болельщиков «Спартака». Мне только через несколько дней показали это видео. Это абсолютно неспортивное поведение, и футбольный клуб «Спартак» должен обращать внимание на такие моменты. Оскорблять девушек — это не по-мужски! Я предполагаю, что болельщики хотели привлечь внимание, выкрикивая оскорбления. Я публичный человек и довольно узнаваемая. Хочешь обратить на себя внимание — оскорби Бузову. Я надеюсь услышать извинения от «Спартака"! Мой муж во время игры, к счастью, не слышал всего этого. Ему, конечно, неприятно такое поведение фанатов», – заявила Бузова.

    Источник: Life

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.05.2016 20:32
    Рекомендуем
    Комментарии47
    ...
    • ...
      Рейтинг: +43

      Mak-syt 26 мая 2016, 17:53

      этой мартышке реально пиара не хватает.тем более реально под камерами чпокаются там все в своём дом -2.нашлась блин публичный человек.на всю страну опозорилась на камеди клаб.реально она тупая

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1847

      mahan 25 мая 2016, 08:58

      Решила устроить лишний пиар, раскрутив его на скандале с Спартаком.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +779

      mgordeev 24 мая 2016, 17:24

      Считаю, что после каждой семейной ссоры Бузовой с Тарасовым брать штраф с Локомотива. Так победим.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1580

      srg38 24 мая 2016, 13:59

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      это же Спартак, это норма

      -4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +295

      dudarik 24 мая 2016, 13:57

      Тупая тварь правда глаза режет.....

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 24 мая 2016, 09:25

      Бесплатную рекламу сделали, так еще и не довольна!... ))))))

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 24 мая 2016, 07:25

      Вопрос -а при чем тут сам ФК Спартак ??????? Показали видео-ну так и ищи кричавшего,может это личное что то.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +217

      Salamоn > Диктор 24 мая 2016, 10:01

      Вот вот

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +431

      aurora5858 24 мая 2016, 07:23

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Нравиться платить штрафы Давно пора прикрыть зверинцы

      -6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +417

      leonard1984 24 мая 2016, 06:25

      Вопрос возникает! Я сама там была, но не слышала, муж там был и тоже не слышал. Что тебе надо? Походу сама решила внимание к себе обратить.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 24 мая 2016, 06:19

      Я, конечно, не поклонник Бузовой , но фаны перегибают палку...

      Я не пойму на.хе.ра такие фанаты после выходок которых в каждом матче клубу приходится платить штраф по 200-300 штук...

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11