Росицки: «Я прочитал письмо мальчика из Сирии и решил не сдаваться»

Полузащитник сборной Чехии Томаш Росицки назвал причину, по которой решил продолжить свою карьеру и поехать с командой на Евро-2016.

«Как только я попал в лазарет, понял, что не хочу заканчивать карьеру таким образом. Мне приходили слова поддержки со всего мира – не только от одноклубников, но и от обычных людей, для которых моя история послужила источником вдохновения.

Я получил письмо от мальчика из лагеря беженцев в Сирии, который рассказал, что очень хочет снова увидеть меня на поле. Это тронуло меня до глубины души. Я увидел, что футбол имеет огромное значение в жизни людей. Я был потрясен, это действительно повлияло на меня и заставило отбросить мысли о том, чтобы сдаться. Это стало импульсом продолжать играть, а не прощаться с карьерой, сидя на скамейке», – заявил Росицки.