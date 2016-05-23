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    Слуцкий: «Жирков не поехал на Евро из-за травмы, конфликт тут ни при чем»

    Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий дал понять, что не вызвал защитника «Зенита» Юрия Жиркова на Евро-2016 из-за травмы, а не из-за конфликта, который случился между ними после товарищеского матча с командой Франции.

    – Герман Ткаченко и Андрей Созин говорили о вашем конфликте с Юрием Жирковым. Могли бы расставить точки над i в этой истории?

    – Не знаю, кто такой Созин. С Юрой у нас был разговор после матча с Францией, но не в перерыве. Не могу сказать, что это был конфликт, но и мирной беседой назвать нельзя. Общались с Жирковым один на один, никого больше рядом не было.

    – Даже Созина?

    – Может, я его не узнал, потому что не знаю, как он выглядит. После того матча мы много раз созванивались с Юрием. Травму ахилла вел врач сборной Эдуард Безуглов, футболист прилетал в Москву, консультировался, я был в курсе всей этой ситуации, постоянно общались. Все время говорили, мол, Юра, давай определяйся. Последний созвон с ним был в Казани, после празднования чемпионства. Жирков сказал: «У меня действительно сильно болит ахилл, понимаю, что не смогу помочь сборной в этой ситуации».

    – Исключаете вариант, что Жирков однажды даст интервью, в котором скажет, что травмы не было? Как это случилось в хоккее во время ЧМ-2016, когда Наиль Якупов опроверг слова Олега Знарка про травму.

    – Исключаю. Все дело в травме. Или что, Юрий на два месяца «надул» себе ахилл, сделал воспаление и обманывал доктора?

    Просто посмотрите все последние игры «Зенита». Жиркова либо не было в протоколе вообще, либо он выходил на замену, либо его обязательно меняли. Когда говорят, что у него нет никакой травмы, то у меня возникает вопрос: когда Юра перешел в «Зенит», он железно играл в составе на позиции левого защитника, так почему вдруг потом пошли перепады?. Все это было из-за проблем с ахиллом, так что никто ничего не выдумывает.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.05.2016 16:21
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