Арустамян: «Луческу хочет получать в «Зените» пять миллионов, Пеллегрини смутило непопадание команды в ЛЧ»

Футбольный комментатор Нобель Арустамян поделился информацией о том, кто может стать новым главным тренером «Зенита».

– Фабио Капелло действительно в Петербурге?

– Прямо сейчас – нет. На выходных Капелло был на одном мероприятии в Венеции, а сегодня находится в своем доме в Лондоне. На прошлой неделе Фабио действительно посещал Россию и вел переговоры с руководством «Зенита». Сам клуб пока не определился с новым тренером, скорее всего, выбор падет не на Капелло: есть некоторые разногласия. Пока «Зенит» далек от положительного ответа по Капелло, но если в Питере действительно захотят Фабио, они его получат.

– Мирча Луческу в «Зените» – это реально?

– Один источник где-то в начале мая назвал мне фамилию Мирчи Луческу в контексте «Зенита». Честно скажу, я не поверил, поспрашивал других информированных людей и в итоге так и не убедился в том, что Луческу – будущий тренер «Зенита». Я не очень верю в совпадения, поэтому могу признать: человеку, рассказавшему о Луческу, я не поверил зря. Мирча прилетел в Питер – и совсем не на экскурсию. Луческу хоть и покинул «Шахтер», но все еще достаточно занятой человек, и для отпуска в России выбрал бы другое время.

Поговаривают, что Луческу хочет получать порядка пяти миллионов евро зарплаты. Это большие деньги для «Зенита», но и другие кандидаты просят не меньше. Что хорошо для «Зенита», Луческу попросит недлинный контракт – на два сезона или по схеме 1+1. Впрочем, и Капелло вел разговор о работе на год-два.

– Луческу в «Зените» – это хорошо или не очень?

– Когда до меня дошли слухи о Луческу в «Зените», меня смутил еще и возраст тренера. Сейчас Мирче идет 71-й год. Мы привыкли считать, что в футболе возраст – не самое главное, но «Зенит» зарекомендовал себя серьезной командой в плане перспектив и развития. Мне казалось, что в такую повестку 70-летний Луческу не очень укладывается.

Одна из основных возможных причин – большое количество легионеров (в том числе португалоговорящих), с которыми Луческу привык работать в «Шахтере». Португалоговорящие футболисты «Зенита» должны хорошо принять Луческу. Кроме того, менталитет бывших союзных стран Мирче уже хорошо знаком.

– Кто, если не Луческу?

– Мои сомнения насчет Капелло объяснимы. «Зенит» давно определился со списком кандидатов на пост нового тренера. Под номером один в нем всегда шел Мануэль Пеллегрини, контракт с которым, в общем-то, согласован. Насколько мне известно, Пеллегрини взял паузу до конца мая, чтобы тогда уже сказать «Зениту» окончательное «да». Пеллегрини смутило непопадание «Зенита» в Лигу чемпионов, и из-за этого чилиец запросил еще больше денег.