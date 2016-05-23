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  • Арустамян: «Луческу хочет получать в «Зените» пять миллионов, Пеллегрини смутило непопадание команды в ЛЧ»

Арустамян: «Луческу хочет получать в «Зените» пять миллионов, Пеллегрини смутило непопадание команды в ЛЧ»

23 мая 2016, 16:16
9

Футбольный комментатор Нобель Арустамян поделился информацией о том, кто может стать новым главным тренером «Зенита».

– Фабио Капелло действительно в Петербурге?

– Прямо сейчас – нет. На выходных Капелло был на одном мероприятии в Венеции, а сегодня находится в своем доме в Лондоне. На прошлой неделе Фабио действительно посещал Россию и вел переговоры с руководством «Зенита». Сам клуб пока не определился с новым тренером, скорее всего, выбор падет не на Капелло: есть некоторые разногласия. Пока «Зенит» далек от положительного ответа по Капелло, но если в Питере действительно захотят Фабио, они его получат.

– Мирча Луческу в «Зените» – это реально?

– Один источник где-то в начале мая назвал мне фамилию Мирчи Луческу в контексте «Зенита». Честно скажу, я не поверил, поспрашивал других информированных людей и в итоге так и не убедился в том, что Луческу – будущий тренер «Зенита». Я не очень верю в совпадения, поэтому могу признать: человеку, рассказавшему о Луческу, я не поверил зря. Мирча прилетел в Питер – и совсем не на экскурсию. Луческу хоть и покинул «Шахтер», но все еще достаточно занятой человек, и для отпуска в России выбрал бы другое время.

Поговаривают, что Луческу хочет получать порядка пяти миллионов евро зарплаты. Это большие деньги для «Зенита», но и другие кандидаты просят не меньше. Что хорошо для «Зенита», Луческу попросит недлинный контракт – на два сезона или по схеме 1+1. Впрочем, и Капелло вел разговор о работе на год-два.

– Луческу в «Зените» – это хорошо или не очень?

– Когда до меня дошли слухи о Луческу в «Зените», меня смутил еще и возраст тренера. Сейчас Мирче идет 71-й год. Мы привыкли считать, что в футболе возраст – не самое главное, но «Зенит» зарекомендовал себя серьезной командой в плане перспектив и развития. Мне казалось, что в такую повестку 70-летний Луческу не очень укладывается.

Одна из основных возможных причин – большое количество легионеров (в том числе португалоговорящих), с которыми Луческу привык работать в «Шахтере». Португалоговорящие футболисты «Зенита» должны хорошо принять Луческу. Кроме того, менталитет бывших союзных стран Мирче уже хорошо знаком.

– Кто, если не Луческу?

– Мои сомнения насчет Капелло объяснимы. «Зенит» давно определился со списком кандидатов на пост нового тренера. Под номером один в нем всегда шел Мануэль Пеллегрини, контракт с которым, в общем-то, согласован. Насколько мне известно, Пеллегрини взял паузу до конца мая, чтобы тогда уже сказать «Зениту» окончательное «да». Пеллегрини смутило непопадание «Зенита» в Лигу чемпионов, и из-за этого чилиец запросил еще больше денег.

Источник: «Матч ТВ»
Зенит Луческу Мирча Пеллегрини Мануэль Капелло Фабио
Комментарии (9)
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Barsuk52
1464011129
А сколько Луческа получал в шахтере ??
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1464011373
Команда, как строительство стадиона-- тратят и не считают. Вова все спишет и еще наградит за успешное освоение финансов.
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razory
1464013061
Воры они все,только бабло давай,а как же любовь к спорту?
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KARAT777
1464014223
народ бедствует а газпром национальное достояние разбазаривает... Сколько лет будет это продолжаться ?
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андрей андреев
1464014880
Да они когда узнают,что Бердыев пришёл в Ростов-в панике.Обычно хотят контракт на 3года,а эти на 1.Знают,1 год,3-5место-вокзал
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slavа0508
1464015799
Опять Питер госбюджет транжирит,,,,когда прекратиться это бляяяяятсво профессиональные клубы не должны жировать за счёт государства
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gor77
1464016207
Очень смешно, когда проживающий в Москве Арустамян, рассказывает о том, что происходит в Питере. ОБС!!!
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