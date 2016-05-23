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    Сын Капелло опроверг приезд отца на переговоры с «Зенитом»

    Сын Фабио Капелло Пьерфилиппо Капелло, который также является его агентом, опроверг информацию о ведении переговоров с «Зенитом». Напомним, сегодня появилась информация о прилете бывшего наставника сборной России в Санкт-Петербург.

    «Только вчера Фабио Капелло был в Венеции, и я не думаю, что сегодня он в Санкт-Петербурге. Я разговаривал с ним вчера, и у меня нет такой информации. Никакой информации по переговорам с «Зенитом» нет. Я не думаю, что он ведет с ними переговоры.

    У него есть предложения, но они не из России», – заявил Пьерфилиппо Капелло.

    Источник: ТАСС

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    23.05.2016 11:42
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +2858

      nemolod 23 мая 2016, 13:57

      Правильно,папе надо отдыхать!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 23 мая 2016, 13:53

      Болельщики Зенита перекрестились

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 23 мая 2016, 12:56

      У России денег столько нет, чтобы опять Капелло нанять.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1307

      Taps 23 мая 2016, 12:54

      Не надо глубоких стариков: Капелло, Луческу ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40

      Даньчез 23 мая 2016, 12:49

      слава богу

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 23 мая 2016, 12:34

      у нас все возможно дураков на Руси хватает особенно тех кто хоть какой то портфель имеют

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 23 мая 2016, 12:09

      И это хорошо!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      sTiiiik 23 мая 2016, 11:48

      Не вернется Капелло никогда в Россию

      1
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