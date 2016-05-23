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    Витсель заменит в «Роме» Пьянича

    Полузащитник «Ромы» Миралем Пьянич этим летом готов покинуть Рим и отправиться в Германию, где его ждут в «Баварии». Агент футболиста по приглашению нового главного тренера мюнхенского клуба Карло Анчелотти посетил финал Кубка Германии, где баварцы по пенальти обыграли дортмундскую «Боруссию». Еще один возможный вариант продолжения карьеры боснийца – «Барселона» под руководством Луиса Энрике, который возглавлял «Рому».

    В «Роме» рассматривают несколько кандидатов на смену Пьяничу, среди которых выделяется полузащитник «Зенита» и сборной Бельгии Аксель Витсель. Переговоры о его переходе уже были проведены в апреле.

    Источник: Football Italia

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    23.05.2016 11:29
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +269

      Пчела 672 26 мая 2016, 00:15

      Сильно удивлюсь если кто то, сможет у газовиков купить одного из основопологающих футболистов)) Они что в апреле не поняли, что не потянут трансфер))

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      Рейтинг: +4833

      neveldomha 23 мая 2016, 11:42

      Перед словом заменит забыли слово - возможно.

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