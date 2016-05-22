Гинер: «Пускай великий тренер Бердыев и дальше доказывает, что он собой представляет»

Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился впечатлениями от выигранной у «Ростова» гонки за чемпионство.

«Читал, что «Рубин» будет очень рад, если чемпионом станет «Ростов». Пускай «Ростов» хотя бы что-нибудь докажет. Я помню ростовскую команду СКА, которая брала Кубок СССР в составе с Понедельником и Еськовым. Пускай великий тренер Бердыев и дальше доказывает, что он собой представляет», – сказал Гинер.