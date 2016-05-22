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    Гинер: «Пускай великий тренер Бердыев и дальше доказывает, что он собой представляет»

    Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился впечатлениями от выигранной у «Ростова» гонки за чемпионство.

    «Читал, что «Рубин» будет очень рад, если чемпионом станет «Ростов». Пускай «Ростов» хотя бы что-нибудь докажет. Я помню ростовскую команду СКА, которая брала Кубок СССР в составе с Понедельником и Еськовым. Пускай великий тренер Бердыев и дальше доказывает, что он собой представляет», – сказал Гинер.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.05.2016 20:08
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +93

      barbardir 23 мая 2016, 13:11

      Ему бы, сука, хотя бы десятую часть твоего конского бюджета. Был бы ты в жопе. Проебал бы квалификацию и отсосал бы, впрочем, как обычно

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 23 мая 2016, 11:54

      Хорошо , что тебе ничего не нужно доказывать, потому что ты чмошный человек.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +208

      Kurp 23 мая 2016, 09:20

      Гинер с ума сходит от желчности. Что ты показывал в Европе, что покажешь? Только стыд. А Еськов брал только серебро, уже без Понедельника и 4 раза становились четвертыми. Кубок брали
      Андреев, Андрющенко, Гусев и др., так , что в истории ты не силен.

      1
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      Рейтинг: +1289

      каа 23 мая 2016, 08:51

      наверняка журналюги что то поменяли и как всегда перевернули все с ног на голову

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 23 мая 2016, 07:46

      Некрасивое высказывание для президента!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 23 мая 2016, 07:35

      Какой же он беспардонный, столько негатива! Когда твой ЦСЦА в ЛЧ будет нормально играть??? Выходите туда каждый раз и позоритесь!!"""

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 23 мая 2016, 07:25

      полный Г

      0
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      Рейтинг: +806

      plehanov6 23 мая 2016, 05:36

      самонадеянный осел!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +115

      slawianka 23 мая 2016, 03:45

      Сказал бы прямо: " Денег у вас не хватит со мной тягаться"

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17971

      арейская 23 мая 2016, 03:04

      Негоже так, Гинер! Я бы ещё поняла его праведный гнев, если бы "Ростов" стал чемпионом, а сейчас-то чего?

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