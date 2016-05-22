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    Агент: «Оздоев пропустит Евро, зато поедет футболист, который не играет, другой на замены выходит, а третий вылетел в ФНЛ»

    Агент полузащитника «Рубина» Магомеда Оздоева Анзор Гаргаев выразил мнение, что его клиент должен был попасть в окончательную заявку сборной России на Евро-2016.

    «Не понимаю, по какой причине Магомед не попал в состав сборной на Евро. Сегодня он на глазах у тренеров национальной команды выдал фантастический матч и, несмотря на не совсем удачное выступление «Рубина», был стабилен весь сезон. А в итоге, один из сильнейших и, наверное, самый перспективный опорный полузащитник России на чемпионат Европы не поедет. Но зато поедет футболист, который вообще не играет, другой на замены выходит, а третий вылетел в ФНЛ. Магомед постоянно вызывался при Фабио Капелло, а Слуцкий даже не дал ему шанса в товарищеских матчах. А самое обидное, что большинство наших молодых игроков даже не почувствуют вкус крупных международных турниров в преддверии домашнего чемпионата мира», – отметил Гаргаев.

    Источник: Известия

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    22.05.2016 12:41
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +289

      AnTiNeHrEsT 23 мая 2016, 09:09

      Постоянно в сборной такая ситуация что,если тренер наш то,некоторые футболисты проходят вопреки не игрой,а то знакомый то любимчик.А кто действительно в форме и достоин,не едут.А иностранные тренера берут тех кто достоин,кто на тот период лучший,и не смотрят сколько он за сборную сыграл 50 матчей или 0.Но они могут не работать в силу своей безразличности,деньгу получили,сделали что прописано было и все,не выкладываясь на все 100%.Надо искать какой то компрамис.

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      Рейтинг: +289

      AnTiNeHrEsT 23 мая 2016, 09:03

      Оздоев больше достоин чем Денисов тот же,Денисов начал то только в конце играть,а до этого почти весь сезон практики не было стабильной.А вот вместо Широкова,Могилевца аналогичная ситуация.Слуцкий как будто строит сборную на основе(кто при Гусе выстрельнул+цска+натурализован
      ные)

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      Рейтинг: +127

      талхк 22 мая 2016, 21:25

      потому что он обезьяна,а не русский.

      -1
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      Рейтинг: +76

      Doctor Klyde 22 мая 2016, 16:48

      В опорную зону игроков трудно было выбрать? Оздоев и Могилевец норм игроки! Опытный Иванов в порядке, остальные шлак.

      1
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      Рейтинг: +395

      meiram 22 мая 2016, 15:47

      Из Ростова нету достойного футболиста-Слуцкий со своего ЦСКА всех надо было взять?! Неправ и это в играх Евро покажет ему! Хотя бы голосованием болельщиков поинтересовался?!

      -1
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу > meiram 22 мая 2016, 16:13

      Если человек ориентируется на чье-то там голосование, то грош ему цена, как тренеру.

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      Рейтинг: +395

      meiram 22 мая 2016, 15:42

      Чем Широкова брать, не лучше ли Оздоева на перспективу брать-несправедливый выбор Слуцкого!

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      Рейтинг: +551

      Denis SPb > meiram 23 мая 2016, 02:34

      Уж точно! Почему игнорируют Ростов и Рубин, да и остальных ребят? При совмещении постов есть больша проблема: тренеру не хватает времени на анализ игроков (хотя, чем занимается штаб??? Только деньги получает?), поэтому он ориентируется в первую очередь на тех, с кем работает... Вряд ли это перспективный подход...

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      Рейтинг: +99

      Bekkz 22 мая 2016, 14:39

      А что вы хотите. Слуцкий право голоса не имеет.

      1
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      Рейтинг: +229

      KorolShut 22 мая 2016, 14:37

      А кто это???

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      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 22 мая 2016, 14:34

      Вы все такие умные ,прямо каждый наследник бубнова))))
      Агент естественно хочет своего толкнуть в сборную,Слуцкий очень умный ,не раз доказывал это

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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу > RamonCSKA 22 мая 2016, 16:15

      Он его ни так, ни как не протолкнет. Просто пиарит.

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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу > 22 мая 2016, 16:17

      Не помню ни одного турнира, чтобы все кому не лень не обсуждали состав.

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      Рейтинг: +295

      ильиных 22 мая 2016, 14:16

      Что за сборная России? C бразильцем в составе и человеком который готов играть за любую сборную (который из Германии),а наши пусть сидят Ребров,Джанаев,Оздоев и т.д

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      Рейтинг: +362

      sargassov > ильиных 22 мая 2016, 14:39

      Он теперь настолько же бразилец, насколько и россиянин, а остальном согласен

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