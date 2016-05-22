«Манчестер Юнайтед» готов расстаться с Депаем и купить на его место Мане

Английский «Манчестер Юнайтед» вновь планирует перестройку в ближайшее межсезонье: полузащитник Мемфис Депай, перешедший в стан «красных дьяволов» меньше года назад, не удовлетворил главного тренера команды Луи ван Гаала и был выставлен на продажу.

В качестве замены нидерландцу «МЮ» рассматривает полузащитника «Саутгемптона» Садьо Мане. В клубе уверены, что сенегальца заинтересует это предложение, несмотря на то, что «МЮ» не попал в Лигу чемпионов, и готовы предложить за него 25 миллионов фунтов.