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    Газзаев: «Джанаев заслужил место в сборной России»

    Заслуженный тренер России Валерий Газзаев поделился мнениям об игроках, попавших в заявку сборной России на Евро-2016.

    «Удивлен отсутствию Юрия Жиркова в числе игроков приглашенных на Евро-2016. Жирков провел отличный сезон и сборной бы наверняка пригодился. Также считаю, что Сослан Джанаев вполне заслужил место в сборной. А что касается остальных, то список состоит из людей, которых все ожидали увидеть. Роман Нойштедтер? Я его не видел, потому сложно сказать, насколько быстро и органично он сможет вписаться в состав нашей национальной команды»

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.05.2016 00:46
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