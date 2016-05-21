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    Гинер: «ЦСКА способен представить Россию в еврокубках лучше, чем «Ростов»

    Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился своими эмоциями после нервной концовки матча с «Рубином» (1:0), в котором армейцы оформили чемпионский титул.

    — Я трачу нервы во время всех матчей нашего клуба. А было бы иначе, надо было бы уходить из футбола. Нельзя быть безразличным, когда играет твой клуб.

    — За ходом матча в Грозном следили?
    — Нет. Нам нужно было все вопросы решать самим. Все остальное было неважно.

    — Какой момент сегодня был ключевым – гол Дзагоева или чудесное спасение Акинфеева?
    — В футболе не бывает одного решающего момента – для победы нужно играть весь матч, полные 90 минут. Да, Алан забил, а Игорь спас, но разве остальные игроки не бились, что называется, до крови. Кстати, хочу сказать, что «Рубин» — очень достойный соперник. Клуб на правильном пути, уверен, что его победы – впереди. Мне кажется, что он способен здорово представлять нашу страну в еврокубках. И, наверное, лучше, чем «Ростов».

    — Огромные переживания, убитые нервные клетки и вот финальный свисток. Что почувствовали в этот момент?
    — Опустошение. Я и сейчас разговариваю с вами, а никаких эмоций нет.

    Источник: Спортфакт

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    21.05.2016 23:09
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +155

      zenit888 23 мая 2016, 00:44

      ЦСКА выше 4-го места не поднимался. Что он сделал для России? Премиальные в карман Гинеру и все. На матче с Рубином чуть не съел свой галстук.

      0
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      Рейтинг: +76

      Doctor Klyde 22 мая 2016, 13:12

      Купили Ткачука+судью, а теперь горды!

      0
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      Рейтинг: +208

      Kurp 22 мая 2016, 10:51

      Товарищ Гинер! Приведи пример, когда в последний раз достойно выступили в Лиге Чемпионов? Это не чемпионат России, там деньги не
      помогут, а Ростов будет играть, он доказал всем , что умеет играть, даже с ЦСКА.
      Интересно послушать Гинера, если бы Рубин выиграл или сыграл вничью.

      3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 22 мая 2016, 08:35

      Гинер сказал, что Рубин, наверное, способен представлять нашу
      страну в еврокубках лучше, чем Ростов. Спортфакт или кто-то
      умышленно подменяет слова Гинера, заголовок статьи один, а
      в словах, сказанных Гинером совсем другой смысл. За свою
      писанину надо отвечать.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +16

      bibibois 22 мая 2016, 07:55

      все по делу говорит но не только рубил посильнее ростова будет я бы быков выделил

      -1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 22 мая 2016, 05:30

      Опять все слова перес.рали-разговор про Рубин идет.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1123

      Smekaev 22 мая 2016, 01:55

      А разве не про Рубин он это сказал? Название-то какое-то неправильное.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +11227

      alp 22 мая 2016, 01:39

      Ростов теперь обязан выступить в ЛЧ лучше, чем цска

      2
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      Рейтинг: +1297

      compka 22 мая 2016, 01:13

      Ростов в еврокубках заработает больше очков, чем ЦСКА

      1
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      Рейтинг: +26751

      slavutiq70 22 мая 2016, 00:38

      А Ростов в очных встречах всё доказал,обыграв прямых конкурентов и при чём обыграл без всяких вопросов что называется в одну калитку

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