Гинер: «ЦСКА способен представить Россию в еврокубках лучше, чем «Ростов»

ЦСКА выше 4-го места не поднимался. Что он сделал для России? Премиальные в карман Гинеру и все. На матче с Рубином чуть не съел свой галстук.
Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился своими эмоциями после нервной концовки матча с «Рубином» (1:0), в котором армейцы оформили чемпионский титул.
— Я трачу нервы во время всех матчей нашего клуба. А было бы иначе, надо было бы уходить из футбола. Нельзя быть безразличным, когда играет твой клуб.
— За ходом матча в Грозном следили?
— Нет. Нам нужно было все вопросы решать самим. Все остальное было неважно.
— Какой момент сегодня был ключевым – гол Дзагоева или чудесное спасение Акинфеева?
— В футболе не бывает одного решающего момента – для победы нужно играть весь матч, полные 90 минут. Да, Алан забил, а Игорь спас, но разве остальные игроки не бились, что называется, до крови. Кстати, хочу сказать, что «Рубин» — очень достойный соперник. Клуб на правильном пути, уверен, что его победы – впереди. Мне кажется, что он способен здорово представлять нашу страну в еврокубках. И, наверное, лучше, чем «Ростов».
— Огромные переживания, убитые нервные клетки и вот финальный свисток. Что почувствовали в этот момент?
— Опустошение. Я и сейчас разговариваю с вами, а никаких эмоций нет.