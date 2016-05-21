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    Рэшфорд может пропустить Евро-2016 из-за травмы

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд получил травму колена во время финального матча Кубка Англии с «Кристал Пэлас» и был заменен по ходу встречи. Серьезность повреждения будет установлена позднее, однако форвард рискует не попасть в состав сборной Англии на Евро-2016.

    В нынешнем сезоне Рэшфорд провел за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ 11 матчей, в которых отметился пятью забитыми мячами.

    Источник: Goal.com

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    21.05.2016 21:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 21 мая 2016, 23:01

      Клаттенбург конечно п.дарас! Вечно МЮ засуживает, как и в финале тащил изо всех сил Пэлас... Пацана паломали, а он даже жёлтой не дал, хотя там специально Кабай пытался нанести травму...

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