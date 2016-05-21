Рэшфорд может пропустить Евро-2016 из-за травмы

Клаттенбург конечно п.дарас! Вечно МЮ засуживает, как и в финале тащил изо всех сил Пэлас... Пацана паломали, а он даже жёлтой не дал, хотя там специально Кабай пытался нанести травму...
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд получил травму колена во время финального матча Кубка Англии с «Кристал Пэлас» и был заменен по ходу встречи. Серьезность повреждения будет установлена позднее, однако форвард рискует не попасть в состав сборной Англии на Евро-2016.
В нынешнем сезоне Рэшфорд провел за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ 11 матчей, в которых отметился пятью забитыми мячами.