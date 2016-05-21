Рэшфорд может пропустить Евро-2016 из-за травмы

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд получил травму колена во время финального матча Кубка Англии с «Кристал Пэлас» и был заменен по ходу встречи. Серьезность повреждения будет установлена позднее, однако форвард рискует не попасть в состав сборной Англии на Евро-2016.

В нынешнем сезоне Рэшфорд провел за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ 11 матчей, в которых отметился пятью забитыми мячами.