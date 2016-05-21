Де Бьязи огласил заявку Албании на Евро-2016

Главный тренер сборной Албании Джанни де Бьязи назвал расширенный состав команды, которая будет готовиться к Евро-2016.

В списке 27 игроков, а главной неожиданностью стало то, что тренер не вызвал лучшего нападающего албанского чемпионата Хамди Салихи.

Отметим, 29 мая Албания сыграет товарищеский матч с Катаром, а 3 июня – с Украиной. На Евро албанцы попали в группу А, где встретятся с Румынией, Швейцарией и Францией.

Заявка сборной Албании

Вратари: Этрит Бериша («Лацио»), Альбан Ходжа («Партизани»), Оргес Шехи («Скендербеу»).

Защитники: Лорик Цана («Нант»), Арлинд Айети («Фрозиноне»), Берат Джимшити («Аталанта»), Мергим Маврай («Кельн»), Амир Ррахмани (РНК Сплит), Эльсейд Хюсай («Наполи»), Анси Аголи («Карабах»), Фредерик Весели («Лугано»), Насер Алийи («Базель»).

Полузащитники: Ледиан Мемушай («Пескара»), Эргюс Каче (ПАОК), Анди Лиля («Яннина»), Мигьен Баша («Комо»), Одисе Роши («Риека»), Бурим Кукели («Цюрих»), Эрмир Леняни («Нант»), Херолинд Шала («Слован»), Таулянт Джака («Базель»), Амир Абраши («Фрайбург»).

Нападающие: Беким Балай («Риека»), Соколь Чикалеши («Истанбул Башакшехир»), Армандо Садику («Вадуц»), Милет Рашица («Витесс»), Шкельзен Гаши («Колорадо Рэпидз»).