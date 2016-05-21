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    Смолов стал лучшим бомбардиром РФПЛ с 20-ю голами

    Нападающий «Краснодара» Федор Смолов стал лучшим бомбардиром РФПЛ сезона-2015/16. Игрок «быков» записал на свой счет 20 забитых мячей в 29-ти поединках. Отметим, что все они были забиты форвардом с игры.

    Вторым в списке лучших снайперов чемпионата финишировал атакующий хавбек «Спартака» Квинси Промес, отличившийся 18 раз в 30-ти встречах. Дважды голландец поражал ворота соперников красно-белых в 11-метровой отметки.

    На третьем месте расположился форвард «Зенита» Халк: бразилец отметился 17-ю голами в 27-ми матчах. Из них семь – с пенальти.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.05.2016 16:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +377

      bringing 21 мая 2016, 17:19

      Фёдор хорош

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