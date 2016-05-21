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    Селихов: «Приятно, что мной интересуется «Спартак»

    Голкипер «Амкара» Александр Селихов признал, что ему приятен интерес со стороны «Спартака».

    - Правда, что вы будущий вратарь «Спартака"?

    – Ни мне, ни моему агенту Павлу Андрееву никаких предложений не поступало. Это все, что могу сказать. Сам узнаю обо всем из газет.

    – Из газет? Ходите по утрам в киоск?

    – Ну, не из газет, из интернета. Когда впервые увидел новости, было, конечно, приятно. «Спартак» – это топ-клуб России.

    – Эти новости не мешают нормально играть? Например, мяч летит в ворота, а вы думаете: «Если не поймаю, в «Спартак» не возьмут».

    – Конечно, разные мысли лезут в голову, стараюсь от них избавляться. Но до такого, как вы говорите, не доходит. Когда выхожу на поле, про разговоры о «Спартаке» забываю.

    – Вы представляете, как давят на человека, который оказывается в воротах «Спартака"?

    – Со стороны кажется, что это тяжело. Но на самом деле все зависит от того, как ты будешь играть. Если хорошо, болельщики тебя полюбят, будут что-то прощать. Как было, например, со Стипе Плетикосой. Я ему мячи подавал, когда тренировался в академии «Спартака». У Стипе не было каких-то простых матчей, он в каждой игре вступал в игру и выручал. Плетикоса и на линии был хорош, и на выходах, и ногами. Тащил «Спартак», отмазывал команду.

    – Сколько секунд вы выиграли для «Спартака», подавая мячи?

    – Да, нас учили: если команда проигрывает, быстрее подавать, если выигрывает – спокойнее. Помню, играли с «Локомотивом». У них был вратарь по фамилии Чех, они выигрывали и тянули время. Я ему подал мяч быстро, но он не реагировал. Тогда пришлось в его сторону громко свистнуть. Он поворачивается: «Эй, не свисти на меня!»

    Источник: «Матч ТВ»

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    21.05.2016 10:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +27

      Медведь Пермь 21 мая 2016, 22:44

      Останься у нас зачем тебе эти поросята

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