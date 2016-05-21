«Кристал Пэлас» и «Манчестер Юнайтед» определят обладателя Кубка Англии

21 мая состоится финальный матч Кубка Англии. Встреча пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли», а в битве за трофей сойдутся «Кристал Пэлас» и «Манчестер Юнайтед». Отметим, что команды уже встречались в финале. Речь идет о решающем противостоянии турнира в 1990 году, когда «красные дьяволы» взяли верх в переигровке.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 19:30. Не пропустите!