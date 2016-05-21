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    Гришин: «Формат молодежного первенства надо менять»

    Главный тренер молодежного состава ЦСКА Александр Гришин подвел итоги молодежного первенства России.

    «Мы весь сезон боролись за первое место, хотя у нас и молодая команда. И в последнем туре не получить золото, а получить бронзу – наверное, обидно с точки зрения психологии. Но с точки зрения понимания футбола и возраста команды…

    С нами играли люди 28 лет, например, они ставят задачу выиграть первенство, а мы ставим задачу – подготовить футболистов. Задачу мы выполняем. Кто бы нам сказал, что мы, играя таким возрастом, станем третьими, мы бы, наверное, в начале сезона согласились, даже не думая. Мы сделали большое дело, взяли бронзу, это радует.

    Ребята прогрессируют – это самое главное. Ребята, которые у нас 1995-1996 годов рождения, уже в хороших клубах играют. Тот же Караваев играет уже два года в Лиге Европы в Чехии, Головин и Чернов в первой команде. Мы успешно выполняем задачу уже на протяжении шести лет.

    «Надо формат первенства менять. То, что мы сейчас играем, это неправильно. Есть примеры в Англии, Германии. Молодежные команды играют, U-17, а U-19 и U-21 – это уже команды дублеров. Тогда игроки будут расти», – отметил Гришин.

    Напомним, что чемпионом первенства стал «Локомотив».

    Источник: Р-Спорт

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    21.05.2016 09:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 21 мая 2016, 12:16

      Не надо завидовать

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