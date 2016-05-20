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    Созин: «Жирков сказал Слуцкому: «Не нравится? Не бери меня!»

    Член комитета по этике РФС Андрей Созин рассказал о причинах того, что защитник «Зенита» Юрий Жирков не был вызван Леонидом Слуцким в сборную России для подготовки к Евро-2016.

    «По Жиркову: самый неконфликтный тренер – Леонид Слуцкий. Он может найти слова, если есть натянутая обстановка. Помните Мамаева и Дзагоева? Молодые, то жали руку, то нет, уходили, хихикали, а сейчас все поменялось. Он со всеми общий язык нашел.

    Как говорили агенты, после матча с Францией в раздевалке Слуцкий сказал Жиркову, что тот неправильно играл. На что последовал ответ – «не нравится? Не бери меня!» Слуцкий глаза вылупил: «Как? Ты в сборной!» Жирков снова ответил: «Я могу не играть». Как тренер должен повести себя после этого? Может быть, после игры подойти, попить кофе. Но ни тот, ни другой не подошли.

    Хотя я не вижу, кто вместо Жиркова может сыграть сильнее. Если вдруг окажется Щенников – это потеря. По последнему матчу с «Краснодаром» это самый слабый игрок», – заявил Созин.

    Источник: Спорт FM

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    20.05.2016 22:37
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +158

      ivan199103 21 мая 2016, 11:50

      Не хочет - пусть дома сидит

      1
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 21 мая 2016, 09:40

      Матч с Францией высветил все проблемные места в сборной! Понятно,что главный тренер остался недоволен и у него появились претензии и в первую очередь к ветеранам! Но с другой сторону,тоже неправильно упрекать совсем неслабого и опытного игрока - ведь от того,что именно так он сыграл,зависело не только от него,французы были очень мобильны и заставляли часто ошибаться и к тому же защитник на поле сделал все,что он мог в той ситуации показать!
      Проще простого заменить Юрия другим ,только пока на его позицию нет более сильного игрока!

      0
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      Рейтинг: +5113

      hunta 21 мая 2016, 08:31

      Если Жирков так сказал, значит ему плевать на команду, со всеми вытекающими последствиями....

      4
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    • ...
      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 21 мая 2016, 08:09

      жирков сильный левый защитник. Но за свои слова нужно отвечать. Конфликтную ситуацию не надо было раздувать, Но мне думается, что здесь дело в чем-то другом и ноги у этого конфликта растут из другого места. А что касается позиции левого защитника, то Комбаров послабее Жиркова, Денисов из Локомотива-тоже. Та или иначе, но решать Слуцкому.

      1
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      Рейтинг: +695

      fan-man > ljrljr0505 21 мая 2016, 09:04

      Денисов из локо играет за сборную Узбекистана

      3
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      Рейтинг: +14

      egiven 21 мая 2016, 06:52

      Жирков значительно прибавил в игре выступая за Зенит.
      Я считал Слуцкого более дипломатичным и выдержанным тренером.
      Россия должна стоять сейчас на первом месте.
      Леонид Викторович, как бы не закончился чемпионат - Вы тренер сборной. Думаю Ваш авторитет будет выше если Жирков будет играть на Евро, он этого заслуживает.
      Я болельщик Кубани и в достаточной мере страдаю от непоследовательных решений не первый год, но Кубань для меня целая жизнь, как и сборная России!

      1
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      Рейтинг: +6885

      sochi-2013 > egiven 21 мая 2016, 07:29

      Нет, ты не прав. Если Жирков так сказал- Слуцкий прав. Без дисциплины нет команды!

      5
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      Рейтинг: +806

      тигрик 21 мая 2016, 03:12

      вот до чего доводит лимит на легионеров...зажрались морды несчастные ...знают что вариантов нет,как в клубах халявят так и в сборной хотят...пазорники

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +17971

      арейская 21 мая 2016, 02:21

      А что, уже известен состав?

      0
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 21 мая 2016, 02:14

      "Не суди, да не судим будешь" ©. Поэтому просто порассуждаем логически. Не оправдываю Жиркова, но если он действительно так ответил, то очевидно, что ноги растут совсем не из игры с французами, а, вероятно, из "глубины веков". Похоже на то, что искры этого конфликта разгорелись еще в бытность Юрия игроком ЦСКА. И жаль, если ни у одной из сторон не хватит ума, чтобы притушить распри хотя бы на месяц.

      -3
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      Рейтинг: +57

      Mr.Hamster > ШарКий вояж в ТуЛузу 21 мая 2016, 21:12

      эм, а ничего, что Жирков ушел в Челси за несколько месяцев до того, как Слуцкий попал в ЦСКА?
      Так что прекращай фантазировать)

      0
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу > Mr.Hamster 22 мая 2016, 10:54

      Не подумал, признаю)). Но это не меняет сути моих слов: " Нельзя судить, не зная конкретной ситуации".

      0
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      Рейтинг: +624

      juvseriy 21 мая 2016, 01:26

      Найдет кого поставить. Ионов справиться

      -1
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      Рейтинг: -22

      Cobold 21 мая 2016, 00:47

      Подхватил "зенитовскую" заразу. Если Жирков и правда такое сказал, то он просто дурачок.

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