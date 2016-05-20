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    Молодежное первенство. «Рубин» обыграл ЦСКА в «серебряном» матче, «Ростов» уступил «Тереку»

    Молодежное первенство сезона-2015/16 завершилось тремя матчами. «Краснодар» на своем поле уступил «Амкару», «Терек» в Грозном одержал победу над «Ростовом», а «Рубин» обыграл ЦСКА.

    Результат последнего матча позволил «Рубину» догнать ЦСКА по очкам и опередить по личным встречам. Команда из Казани завоевала серебряные награды, армейцы завершили сезон с бронзой. Напомним, чемпионом этого турнира стал «Локомотив».

    Чемпионат России. Молодежное первенство. 30-й тур

    Краснодар (мол.) – Амкар (мол.) – 1:2 (1:2)

    Голы: 0:1 – Вазитдинов, 5. 0:2 – Вазитдинов, 8. 1:2 – Игнатьев, 32 (с пенальти).

    Терек (мол.) – Ростов (мол.) – 2:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Кадыров, 9. 2:0 – Муслуев, 26. 2:1 – Стуканов, 63.

    Рубин (мол.) – ЦСКА (мол.) – 3:2 (3:2)

    Голы: 1:0 – Каменщиков, 33. 2:0 – Каменщиков, 34. 3:0 – Ахметов, 40 (с пенальти). 3:1 – Чалов, 41. 3:2 – Чалов, 45.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.05.2016 21:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 20 мая 2016, 22:15

      Да кому оно нужно это молодежное первенство? Хоть бы один в основу своего клубы бы попал.

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