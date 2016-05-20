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    Радимов: «Романцева пьяным или с водкой не видел ни разу»

    Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов поделился своими воспоминаниями о выступлениях за национальную команду под руководством главного тренера Олега Романцева.

    – Олега Романцева теперь многие хают, но я считаю, что это неправильно. Все его многочисленные титулы абсолютно заслуженны. 9 чемпионств! Под его руководством «Спартак» выходил в полуфиналы всех трех европейских турниров – это огромнейшее достижение на международной арене! Кроме того, он выводил сборную России на чемпионаты мира и Европы. То, что в финальной части не складывалось, – это уже отдельные вопросы. Игру команде он ставил очень интересную и красивую. Я считаю, что это величайший тренер своей эпохи и один из лучших в российской истории. Думаю, что и в настоящее время Олег Иванович смог бы работать на высоком уровне.

    – Какую роль он сыграл в вашем развитии?

    – То, как Романцев мог донести до игроков, что надо делать на поле, было неповторимо – это был главнейший его козырь. За всю игровую карьеру я такого больше не встречал. Это как в игре в тетрис: все встраивалось. Каждая установка Романцева пробивала до пота. Я ехал на игру и понимал, что мне делать на поле и насколько это важно…

    – В книге про сборную России Кирьяков рассказывал, как Романцев пил у себя в номере…

    – Я слышал эту историю, но могу от себя сказать: Романцева с водкой ни разу не видел. Тем более чтобы он был пьяным на разборе игры или на тренировке…

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    20.05.2016 17:15
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +185

      Shinra 16 июня 2016, 10:18

      Как-то слабо верится, помню как он на кубке содружества на пресс-конференции сидел ну явно "под мухой".

      0
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 21 мая 2016, 07:29

      Супер тренер-но время не умолимо

      0
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      Рейтинг: +43

      Mak-syt 20 мая 2016, 22:21

      Уважайте наших великих тренеров их и так не много.!!!!!!!!!!

      2
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      Рейтинг: +269

      grand-igor 20 мая 2016, 18:09

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      с похмель ДА но пьяным НЕТ

      -8
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      Рейтинг: -66

      prosport69 20 мая 2016, 17:22

      Я тоже не видел)

      -1
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