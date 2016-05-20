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    Мутко: «Заоблачных премиальных сборной России на Евро платить никто не собирается»

    Министр спорта РФ Виталий Мутко сообщил, что система премиальных игрокам сборной России за выступление на чемпионате Европы уже согласована.

    «Премиальные в сборной самый необсуждаемый вопрос. Контракт согласован. Думаю, он будет подписан уже на первом собрании команды.

    Заоблачных премиальных платить никто не собирается, да и команда таких вопросов не ставит. Все, что команда заработает на чемпионате Европы своей игрой, то и получит. Никаких дополнительных бонусов не будет. Все, что футболисты заработают, они и получат», – сказал Мутко.

    Напомним, что на групповом этапе Евро-2016 сборная России сыграет с командами Англии, Уэльса и Словакии.

    Источник: ТАСС

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    20.05.2016 12:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 20 мая 2016, 13:24

      а зачем вообще премиальные??? хотя словосочетание "честь страны" им не знакомо!

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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid > кошмарик 20 мая 2016, 17:46

      абсолютно согласен. должны гордиться тем,что выступают за свою страну, а не деньги за это требовать

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