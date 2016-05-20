Логашов: «Дзюба называл меня наркоманом»

Защитник «Локомотива» Арсений Логашов рассказал о том, какие у него были взаимоотношения с нападающим Артемом Дзюбой во времена выступлений за «Ростов».

«Номер Дзюбы прямо напротив моего был! Мы с ним в плане шуток чем-то похожи, но он очень много говорит, постоянно прямо. Есть люди, над которыми он в шутках, как мне казалось, перебарщивал. Но в нашем с ним общении грани не переходили. Он меня за манеру разговора постоянно называл наркоманом. Меня во всех командах за это травили: «Ты что, покурил?» А у меня с детства так – медленно разговариваю! И Дзюба постоянно: «Сень, ты опять перед тренировкой курил?» А Божович Артема поддерживал в этом! Тот шутит надо мной, а Миодраг добавляет – у них прям связка действовала. Я Дзюбу в ответ, кстати, Валерой называл», – рассказал футболист.