Казаков: «В «Динамо» рассматривают кандидатуры Семина и Черышева»

По словам бывшего пресс-атташе сборной России Ильи Казакова, на данный момент есть два кандидата на должность наставника московского «Динамо». Это Дмитрий Черышев и Юрий Семин.

«О Семине говорят как об одном из фаворитов в борьбе за тренерское кресло в московском “Динамо”. Что его кандидатуру лоббирует Банк ВТБ, в первую очередь Василий Титов, председатель совета директоров бело-голубых.

В другой команде, вероятно, этого желания было бы более чем достаточно, но только не в “Динамо”, чья структура управления выглядит со стороны, мягко говоря, непростой для понимая. В совет директоров клуба на сегодняшний день входят девять человек – пять от общества “Динамо” и еще четверо от Банка ВТБ.

Председатель общества “Динамо” Владимир Проничев вроде бы как поддерживает кандидатуру Дмитрия Хохлова, чье имя достаточно давно всплывает при обсуждении каждого нового тренера. По другой информации, Хохлова в списке претендентов на роль наставника “Динамо” уже нет, но даже люди, вроде бы глубоко погруженные в клубные процессы, с однозначной уверенностью подтвердить это не могут.

Альтернативой Семину называют Дмитрия Черышева, хотя сам новоиспеченный триумфатор Лиги Европы, говоря о большом желании работать в родном клубе, признается, что никаких переговоров с Москвой на этот счет у него не было.

Вдобавок в совет директоров “Динамо” хотят включить двух человек – Игоря Завьялова и еще одного кандидата, что, вероятно, будет означать появление в списке тренеров-претендентов новой фамилии.

Так что игра идет большая, и фаворит ли в ней Семин, сказать сложно», – пишет Казаков в своей колонке.