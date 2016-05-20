В «Боруссии» надеются, что Мхитарян останется в команде

Исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке признал, что в планы клуба никак не входит расставание с полузащитником Генрихом Мхитаряном, которого хотят приобрести лондонские «Челси» и «Арсенал».



«Я уже говорил, что мы ни в коем случае не должны потерять трех игроков перед следующим сезоном. Поскольку контракт Мхитаряна с «Боруссией» заканчивается в 2017 году, то это становится причиной для дискуссий. Мы все надеемся на то, что Мхитарян изъявит желание остаться в «Боруссии» в долгосрочной перспективе», — заявил Ватцке.



Напомним, что Мхитарян был признан игроком сезона в «Боруссии».