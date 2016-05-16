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    Мхитарян признан болельщиками лучшим игроком сезона в Бундеслиге

    Хавбек дортмундской «Боруссии» Генрих Мхитарян получил звание лучшего игрока Бундеслиги сезона-2015/16 по мнению болельщиков. Голосование среди любителей немецкого первенства со всего мира проводило издание Deutsche Welle.

    На счету лидера дортмундцев и армянской сборной 26% процентов голосов. Далее расположились нападающий «Байера» Хавьер Эрнандес (21%) и атакующие игроки «Баварии» Томас Мюллер и Роберт Левандовски (у обоих по 17%).

    В текущем розыгрыше Бундеслиги Мхитарян записал в свой актив 15 результативных передач, став лучшим по этому показателю, и 11 забитых мячей в 31-м матче.

    «Не думаю, что есть что-то лучше, чем эта награда от моих поклонников со всего мира. Спасибо большое за то, что вы рядом! Я люблю вас», – написал Мхитарян на своей странице в Facebook.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.05.2016 01:18
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +100

      Samov@r 18 мая 2016, 16:00

      Заслуженно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 17 мая 2016, 17:47

      Генрих джан, молодец)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +62

      jinhae 16 мая 2016, 15:30

      поздравляю

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +22

      armbarm 16 мая 2016, 14:26

      Спасибо за фантастический сезон. Гордость Армении и армян!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +28

      Fdo Torres 16 мая 2016, 09:49

      Хороший сезон провёл, как и весь Дортмунд

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 16 мая 2016, 07:06

      Еще четыре Мхитаряна и сборная непобедима

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > aurora5858 17 мая 2016, 17:56

      Нечто похожее года 4 назад сказал Луческу, когда Генрих еще в Шахтере играл! Какой вы видите команду мечты? - он ответил "11 Мхитарянов")))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +878

      talgatnurzhanov2006 16 мая 2016, 06:53

      удачи

      1
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      Рейтинг: +206

      allkeeper 16 мая 2016, 02:33

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Клёво! а то я думал, опять будет какой-нибудь Рибери или Роббен

      -4
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      Рейтинг: +140

      VReDNiY > allkeeper 16 мая 2016, 09:22

      Если не следишь за Бундеслигой помолчи тогда. Роббен и Рибери были травмированы. Так что Генриху фартануло с этим.

      -1
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > VReDNiY 17 мая 2016, 17:48

      Бавария и без Роббена с Рибери пестрит именами, Мюллер и Левандовски хуже что ли?
      Так что Мхитарян заслуженно лучший!

      1
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      Рейтинг: +886

      xColaz 16 мая 2016, 01:29

      Самый мощный из Армян - это Генрих Мхитарян

      -1
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      Рейтинг: +75

      RealArsenal 16 мая 2016, 01:27

      Ого! Очень круто.

      1
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