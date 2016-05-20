Логашов: «Это’О конфликтовал с Красножаном»

Защитник «Локомотива» Арсений Логашов вспомнил о времени, проведенном в махачкалинском «Анжи». В частности, футболист рассказал о взаимоотношениях бывшего главного тренера махачкалинского клуба Юрия Красножана и форварда Самюэля Это’О.

«Это’О был в порядке. С Красножаном у него отношения не заладились, потому что тот от него требовал, как от всех остальных. Мне кажется, это камерунцу и не понравилось. На этой теме и не сошлись.

Хотя изначально мне казалось, что они чуть ли не родственники, только от разных матерей. Общались как очень близкие люди. А потом что-то произошло – и все.

Зато Гус, кажется, ни от кого ничего сверхъестественного не требовал. Мы на тренировке в квадрат могли вместе с ним 40 минут играть. Хи-хи, ха-ха. Иногда даже предыгровые занятия так проходили», — отметил Логашов.