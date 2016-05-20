Сарсания: «Спартак» – тот клуб, который бы хотели многие возглавить»

Курбан Бекеевич один из лучших,если не лучший тренер в России,вот поэто му столько и разговоров
Бывший спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания прокомментировал возможное назначение Курбана Бердыева в «Спартак«.
– Что нужно предложить Курбану Бердыеву, чтобы он ответил согласием возглавить «Спартак"? Длительный контракт, карт-бланш в трансферах?
– Наверное, все это вместе взятое, чтобы работать было комфортно.
– Что может подвигнуть Бердыева уйти из «Ростова"?
– То, как поведет себя «Ростов». Если не предоставит гарантии стабильности развития клуба. Если предоставят, он останется. Если нет, может задуматься о смене места работы.
– Зовут ли Бердыева в «Спартак"?
– Все может быть. Не знаю точно, но исключать этого не могу.
– Предложение «Спартака» должно быть сказочным?
– Нет. «Спартак» – тот клуб, который бы хотели многие возглавить. С другой стороны, у Курбана Бекиевича есть несколько предложений. Он говорил уже, что хотел бы остаться в «Ростове». Но если там не создадут условий для развития команды, как я вижу ситуацию, он уйдет.