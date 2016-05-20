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    Сарсания: «Спартак» – тот клуб, который бы хотели многие возглавить»

    Бывший спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания прокомментировал возможное назначение Курбана Бердыева в «Спартак«.

    – Что нужно предложить Курбану Бердыеву, чтобы он ответил согласием возглавить «Спартак"? Длительный контракт, карт-бланш в трансферах?

    – Наверное, все это вместе взятое, чтобы работать было комфортно.

    – Что может подвигнуть Бердыева уйти из «Ростова"?

    – То, как поведет себя «Ростов». Если не предоставит гарантии стабильности развития клуба. Если предоставят, он останется. Если нет, может задуматься о смене места работы.

    – Зовут ли Бердыева в «Спартак"?

    – Все может быть. Не знаю точно, но исключать этого не могу.

    – Предложение «Спартака» должно быть сказочным?

    – Нет. «Спартак» – тот клуб, который бы хотели многие возглавить. С другой стороны, у Курбана Бекиевича есть несколько предложений. Он говорил уже, что хотел бы остаться в «Ростове». Но если там не создадут условий для развития команды, как я вижу ситуацию, он уйдет.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.05.2016 08:38
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +26751

      slavutiq70 20 мая 2016, 11:25

      Курбан Бекеевич один из лучших,если не лучший тренер в России,вот поэто му столько и разговоров

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 20 мая 2016, 10:37

      Да сколько уже можно мусолить одну ту же тему ..................

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