Бентеке: «Я знаю, что провел не лучший сезон»

Нападающий «Ливерпуля» Кристиан Бентеке выразил недовольство своими выступлениями в завершившемся сезоне. Бельгиец не стал исключать, что он мог стать для него последним в расположении красных.



«Ливерпуль» купил меня с моими сильными и слабыми сторонами. Сезон подошел к концу, я планирую поговорить с тренером и решить, что будет дальше. Я не единственный, кто хочет узнать планы тренерского штаба на следующий сезон. Я подписывал контракт не на год, а на пять.



Я знаю, что провел не лучший сезон, но когда получал возможность, то забивал важные голы», — сказал форвард.