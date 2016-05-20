«Наполи» отказал «Челси» в трансфере Кулибали

«Наполи» ответил отказом на предложение «Челси» о приобретении защитника Калиду Кулибали. Соглашение сенегальца рассчитано до 2019-го года и «адзурри» не горят желанием отпускать его в данный момент.

Укрепление центра обороны «Челси» перед началом нового сезона – приоритет для будущего наставника лондонцев Антонио Конте. Сообщается, что после неудачи с Кулибали синие переключат свое внимание на защитника «Ромы» Константиноса Маноласа.

В нынешней Серии А на счету Кулибали 33 встречи и 11 желтых карточек. Манолас принял участие в 37-ми поединках, отметившись двумя голами, двумя результативными передачами и семью предупреждениями.