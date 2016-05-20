Тотти и «Рома» согласовали условия нового контракта

Нападающий «Ромы» Франческо Тотти достиг договоренности с клубом относительно деталей нового контракта. Причиной столь продолжительных переговоров стал вопрос по проценту маркетингового дохода 39-летнего игрока от его прощального матча, который намечен на конец следующего сезона.

Нынешнее соглашение капитана «джаллоросси» рассчитано до конца июня текущего года. Согласно новому контракту, форвард пробудет в клубе еще сезон. Официально стороны объявят о подписании контракта в последних числах мая.

В завершившемся чемпионате Италии Тотти принял участие в 13-ти поединках (в двух – в стартовом составе), отметился пятью голами и тремя результативными передачами.