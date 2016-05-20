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Тотти и «Рома» согласовали условия нового контракта

20 мая 2016, 00:59
16

Нападающий «Ромы» Франческо Тотти достиг договоренности с клубом относительно деталей нового контракта. Причиной столь продолжительных переговоров стал вопрос по проценту маркетингового дохода 39-летнего игрока от его прощального матча, который намечен на конец следующего сезона.

Нынешнее соглашение капитана «джаллоросси» рассчитано до конца июня текущего года. Согласно новому контракту, форвард пробудет в клубе еще сезон. Официально стороны объявят о подписании контракта в последних числах мая.

В завершившемся чемпионате Италии Тотти принял участие в 13-ти поединках (в двух – в стартовом составе), отметился пятью голами и тремя результативными передачами.

Источник: Sport Mediaset
Италия. Серия А Рома Тотти Франческо
Комментарии (16)
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Juve1897
1463695301
Респект Ческо!
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palych1974
1463705776
Хорошо!
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RealArsenal
1463707784
Зачем этот возрастной балласт.
Ответить
Dimon013
1463723914
Отлично!!!
Ответить
ДАША Д
1463724922
Все-таки Тотти немножко отжал у Ромы.
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mig28
1463725700
Много пользы ещё принесет!
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M.I.K.T.O.R.
1463725969
удачи ему в новом сезоне!!
Ответить
Томь вперёд
1463727469
Нестареющий Франческо еще повоюет!
Ответить
СтараяШкола
1463731581
Один из самых стоящих ветеранов
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_Totti_10_
1463793963
Врядли побьёт рекорд, но будем насслаждаться
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