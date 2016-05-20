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    Тотти и «Рома» согласовали условия нового контракта

    Нападающий «Ромы» Франческо Тотти достиг договоренности с клубом относительно деталей нового контракта. Причиной столь продолжительных переговоров стал вопрос по проценту маркетингового дохода 39-летнего игрока от его прощального матча, который намечен на конец следующего сезона.

    Нынешнее соглашение капитана «джаллоросси» рассчитано до конца июня текущего года. Согласно новому контракту, форвард пробудет в клубе еще сезон. Официально стороны объявят о подписании контракта в последних числах мая.

    В завершившемся чемпионате Италии Тотти принял участие в 13-ти поединках (в двух – в стартовом составе), отметился пятью голами и тремя результативными передачами.

    Источник: Sport Mediaset

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    20.05.2016 00:59
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +11

      _Totti_10_ 21 мая 2016, 04:26

      Врядли побьёт рекорд, но будем насслаждаться

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24

      СтараяШкола 20 мая 2016, 11:06

      Один из самых стоящих ветеранов

      1
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 20 мая 2016, 09:57

      Нестареющий Франческо еще повоюет!

      1
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      Рейтинг: +31

      M.I.K.T.O.R. 20 мая 2016, 09:32

      удачи ему в новом сезоне!!

      0
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      Рейтинг: +1049

      mig28 20 мая 2016, 09:28

      Много пользы ещё принесет!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 20 мая 2016, 09:15

      Все-таки Тотти немножко отжал у Ромы.

      0
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 20 мая 2016, 08:58

      Отлично!!!

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      Рейтинг: +31

      vlalvl 20 мая 2016, 08:50

      Император остаётся.

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      Рейтинг: +312

      Zly 20 мая 2016, 08:08

      Отличная новость-как для самого Тотти, для клуба и для болельщиков. Тотти лидер, что в раздевалке, что на поле(пусть и 39 ему уже)

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      Рейтинг: +72

      Elio 20 мая 2016, 08:01

      Отлично...удачи)

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